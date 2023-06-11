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Çatalca'da Trenle Çarpışan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı

Çatalca'da Trenle Çarpışan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı

Güncel Haberler

İstanbul'dan Edirne'ye giden yolcu treni, Çatalca Kabakça Mahallesi mevkiindeki hemzemin geçitte 34 EZA 304 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Mehmet D, kazanın etkisiyle sürüklenen otomobilin içerisinde sıkıştı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Mehmet D, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çatalca'da, hemzemin geçitte trenle çarpışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İstanbul'dan Edirne'ye giden yolcu treni, Çatalca Kabakça Mahallesi mevkiindeki hemzemin geçitte 34 EZA 304 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Mehmet D, kazanın etkisiyle sürüklenen otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralı olduğu öğrenilen Mehmet D, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemenin ardından kaza yapan tren yoluna devam etti.

Kaynak: AA / Alparslan Ermiş - Güncel

İstanbul İtfaiye Edirne Güncel Haberler

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