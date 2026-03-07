Haberler

Çatalca'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Çatalca'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Çatalca'da Örencik Mahallesi'nde çıkan yangında tek katlı bir ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Örencik Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler kısa sürede tek katlı evi tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
