İSTANBUL Valiliği, Çatalca'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selde toplam 66 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Çatalca'da sele neden olmuştur. Selin etkili olduğu bölgede mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda yapılmış olup çalışmalarda 8 bot, 34 araç, 115 personel görev yapmıştır. Çalışmalar kapsamında; Karamandere mevki araç üzerinde 2 kişi, ?Karacaköy mevkinde servis içerisinde 14 kişi, Ormanlı mevkinde toplam 15 kişi, ?Karacaköy İzzettin Çiftliği 4 kişi, ?Karacaköy Bölgesinde 4 Kişi, ?Karamandere Nusrettin Çiftliği Bölgesinde 20 kişi, Karacaköy Resul SayınÇiftliği bölgesinde 7 kişi, Olmak üzere toplam 66 kişi kurtarılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı