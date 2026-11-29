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ÇATALCA'da meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı. Suyun aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldığını belirten Hasan Hasgül, "Su aniden yükseldi dışarı çıkmamıza fırsat vermedi. Hemen kapandı yollar" dedi.

İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere'de sele neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına neden oldu. Sel nedeniyle mahsur kalan 14 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

'SU ANİDEN YÜKSELDİ DIŞARI ÇIKMAMIZA FIRSAT VERMEDİ'

Selde mahsur kalanlardan Hasan Hasgül, "Köye gelemedik yol kapandığı için. Araçta 10 kişiydik. 4 tanede görevli arkadaş vardı toplam 14 kişiydik. Suyun yükseldiğini tam olarak göremedik, araçta yatıyorduk. Su aniden yükseldi dışarı çıkmamıza fırsat vermedi. Hemen kapandı yollar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı