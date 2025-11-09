Çatalca'da Park Halindeki Karavanda Yangın Çıktı
Yalıköy Mahallesi'nde park halindeki karavanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Çatalca'da karavanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalıköy Mahallesi'nde park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, karavan kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel