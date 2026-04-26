Çatalca'da ormanlık arazide çıkan yangın söndürüldü

Çatalca'da, ormanlık arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhsaniye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çatalca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.