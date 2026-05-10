İstanbul'da devrilen jet skideki 2 kişiden biri hayatını kaybetti

İstanbul Çatalca'da kiraladıkları jet skiyle denizde kaza yapan 2 kişiden biri boğuldu, diğeri hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kaybolan kişiyi 4 saatlik çalışmalar sonucunda buldu.

Yalıköy Sahili'nde denize giren vatandaşlar, açıkta bir jet skinin alabora olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve sualtı kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu denize düşen 2 kişiden İ.K.G. hafif yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından denizde kaybolan Y.E.D'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından Y.E.D'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş
