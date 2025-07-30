Çatalca'da İş Makinesi Atık Suya Batarken Güvenlik Kamerasında

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Çatalca'nın Karacaköy Mahallesi'nde bir iş makinesi, atık su biriken alana düşerek battı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada iş makinesi operatörü Eyüp Filiz yaşamını yitirdi.

Çatalca'da atık su biriken alana düşen iş makinesinin batma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karacaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki çalışma sırasında atık suların biriktiği alana düşen iş makinesinin battığı anların güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi. Kayıtta, iş makinesinin bir anda atık suya gömüldüğü görülüyor.

İş makinesi operatörü Eyüp Filiz'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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