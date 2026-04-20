Çatalca'da hatalı sollama yapan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Güncelleme:
Çatalca'da hatalı sollama yapan bir sürücü, karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yapınca kontrolünü kaybedip şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

ÇATALCA'da hatalı sollama yapan sürücü, karşı şeritten gelen araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğleden sonra Çatalca'ya bağlı Karacaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, sollama yasağı bulunan bölgede önündeki hafif ticari aracı sollamak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen araçla çarpışma tehlikesi yaşayan sürücü, direksiyonu aniden kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurarak yardıma koştu. Araçtan çıkarılan yaralı 2 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

