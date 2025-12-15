Çatalca'da taş ocağında devrilen hafriyat kamyonunun kasası ve şasisi arasında sıkışan işçi öldü

Çatalca'da, taş ocağında devrilen hafriyat kamyonunun kasası ve şasisi arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Muratbey Merkez Mahallesi Bilir Caddesi'nde bulunan taş ocağında kum yüklenen hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Sürücü Şaban S. (64) kamyonun kasası ve şasisi arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.