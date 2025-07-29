Çatalca'da Atık Su Alanına Düşen İş Makinesi Operatörünün Cansız Bedeni Bulundu

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Çatalca'nın Karacaköy Mahallesi'nde atık su biriken alana düşen iş makinesinin operatörü Eyüp Filiz'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çatalca'da atık su biriken alana düşen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Karacaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki çalışma sırasında iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle atık suların biriktiği alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İş makinesi operatörü Eyüp Filiz'in, bulunduğu yerden kurtarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu Filiz'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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