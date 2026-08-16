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Çatalca'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Çatalca'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
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Çatalca'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇATALCA'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karamandere Mahallesi Karacaköy-Karamandere yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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