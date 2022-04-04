Çataklı: "(Personele yönelik düzenlemeler) Kurumsal yapımızda önemli adımlar attık" - Haberler

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Çataklı: "(Personele yönelik düzenlemeler) Kurumsal yapımızda önemli adımlar attık"

AA - Müjdat Genç - Güncel
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (5)

"Emniyet Hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bazı değişiklikler yaptık"

"(Personele yönelik çalışmalar) Kurumsal yapımızda önemli adımlar attık"

Çataklı: (Personele yönelik düzenlemeler) Kurumsal yapımızda önemli adımlar attık

Çataklı: (Personele yönelik düzenlemeler) Kurumsal yapımızda önemli adımlar attık

Çataklı: (Personele yönelik düzenlemeler) Kurumsal yapımızda önemli adımlar attık

AA / Müjdat Genç - Güncel

İsmail Çataklı, Güncel, Haberler

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