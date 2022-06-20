Çataklı: &quot;Daha fazla Suriyeli kardeşimizin evine dönerek huzur içerisinde yaşamasını temin etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz&quot; - Haberler

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Çataklı: "Daha fazla Suriyeli kardeşimizin evine dönerek huzur içerisinde yaşamasını temin etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

AA - Mesut Tankulu - Güncel
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın konuşması ÇOBANBEY - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çobanbey Organize Sanayi Bölgesini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın konuşması ÇOBANBEY - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çobanbey Organize Sanayi Bölgesini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

AA / Mesut Tankulu - Güncel

İsmail Çataklı Güncel Haberler

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