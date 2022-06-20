Çataklı: "Daha fazla Suriyeli kardeşimizin evine dönerek huzur içerisinde yaşamasını temin etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın konuşması ÇOBANBEY - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çobanbey Organize Sanayi Bölgesini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın konuşması ÇOBANBEY - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çobanbey Organize Sanayi Bölgesini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
AA / Mesut Tankulu - Güncel