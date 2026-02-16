Haberler

Çatak'ta aday öğretmenlere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi

Çatak'ta aday öğretmenlere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde yeni başlayan öğretmenlere yönelik motivasyon ve mesleki rehberlik toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, öğretmenlerin toplumsal sorumluluklarını vurguladı ve çağın gerekliliklerine uygun eğitim anlayışıyla çalışmalarını istedi.

Van'ın Çatak ilçesinde göreve yeni başlayan öğretmenlere yönelik motivasyon ve mesleki rehberlik toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan ve Şube Müdürleri öğretmenlerle bir araya geldi.

İnan, yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin sadece okul sınırları içinde değil, toplumun her alanında etkisi olan bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Öğrencilerle kurulan bağın çok önemli olduğu ifade eden İnan, öğretmenlerden heyecanlarını korumalarını ve çağın bilimsel gelişmelerine uyumlu bir eğitim anlayışıyla çalışmalarını istedi.

İnan, Van Valisi Ozan Balcı'nın gönderdiği kitapları öğretmenlere dağıttı.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
CHP, taciz suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanını disipline sevk etti

Tacizden tutuklanan belediye başkanı için harekete geçtiler
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti