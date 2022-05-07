Çatak'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması - Haberler

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Çatak'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması

AA - Hüdayi Gümüş - Güncel
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Çatak'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması

Van'ın Çatak ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.

ÇATAK, VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.

Atatürk Caddesi'nde yapılan uygulamada, vatandaşlar güvenli geçişle ilgili bilgilendirildi.

Emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, sürücülere trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı.

Artan uygulama ve denetimler ile vatandaşlara yönelik trafik güvenliği eğitimleri sayesinde trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma sayılarını ciddi oranda azalttığını dile getiren Akbulut, "sürücülerden, araçlarının bakımlarını düzenli yaptırmalarını, emniyet kemerini takmalarını, seyahat esnasında cep telefonu kullanmamalarını ve diğer kurallara uymalarını istiyoruz." diye konuştu.

AA / Hüdayi Gümüş - Güncel

Atatürk Caddesi, Çatak, Van, Güncel, Haberler

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