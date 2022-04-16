Çatak'ta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü - Haberler

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Çatak'ta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

AA - Hüdayi Gümüş - Güncel
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Çatak'ta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

Çatak ilçesinde tasmalı olarak başıboş sokakta dolaşan pitbull cinsi köpek, barınağa götürüldü.

Çatak ilçesinde tasmalı olarak başıboş sokakta dolaşan pitbull cinsi köpek, barınağa götürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nin Atatürk Caddesi'nde başıboş dolaşan pitbull görenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Hastane, okul ve kamu kurumlarının bulunduğu caddeye gelen zabıta ekipleri, uyuşturucu iğne ile sakinleştirdikleri köpeği yakaladı.

Köpek, Van Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

Çatak'ta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

Çatak'ta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

Çatak'ta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

AA / Hüdayi Gümüş - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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