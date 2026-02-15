Haberler

Van'da çığ nedeniyle 12 gündür kapalı olan yol açıldı

Van'ın Çatak ilçesinde çığ nedeniyle 12 gündür kapalı olan mezra yolu, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu bölgede kontrollü çalışma yürüttü.

Van'ın Çatak ilçesinde çığ nedeniyle 12 gündür kapalı olan mezra yolu, belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Çığ düşmesi sonucu 3 Şubat'ta ulaşıma kapanan Alacayer Mahallesi'ne bağlı Tellikaya mezrası yolunun açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolda güçlükle ilerledi.

Bölgede olası çığ riskini göz önünde bulundurarak kontrollü çalışma yürüten ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

İş makinesi operatörü Sefer Gümüştaş, mezra yolunun çığ nedeniyle 12 gündür kapalı olduğunu söyledi.

Yolu açmak için 9 gündür aralıksız çalışma yürüttüklerini belirten Gümüştaş, çalışmalar sonucunda yolu tamamen ulaşıma açtıklarını ifade etti.

Mezra sakinlerinden Hekim Budak ise "3 Şubat'ta çığ düşmesi sonucu yolumuz kapandı. Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Yolumuzu açmak için özveriyle çalıştılar. Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
