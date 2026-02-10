Haberler

Van'da çığ nedeniyle kapanan yol açılmaya çalışılıyor

Güncelleme:
Van'ın Çatak ilçesinde 7 gün önce meydana gelen çığın ardından kapanan Terlikaya mezrasının yolu, karla mücadele ekipleri tarafından açılmaya çalışılıyor. Ekipler, zor hava ve arazi koşullarında çalışarak bölgede ulaşımı sağlamak için mücadele ediyor.

VAN'ın Çatak ilçesinde 7 gün önce düşen çığ nedeniyle kapanan mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Yer yer 10 metreyi bulan çığ kütleleri arasında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yolu ulaşıma açmak için aralıksız mesai yapıyor.

İlçeye bağlı Alacayır Mahallesi'nin Terlikaya mezrası yoluna, 7 gün önce çığ düştü. Yaklaşık 38 hanenin bulunduğu ve 217 kişinin yaşadığı mezranın çığ sonrası ilçe merkezi ile bağlantısı kesildi. İhbarla bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı. Zaman zaman zor anların yaşandığı çalışmalarda, iş makineleri çığ kütleleri arasında güçlükle ilerleyebildi. Ekipler, olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen mezra yolunu en kısa sürede ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
