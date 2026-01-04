AK Parti Çatak İlçe Başkanlığından "çığ ve kar yağışı" açıklaması

Ak Parti Çatak İlçe Başkanlığı, ilçeye girişi sağlayan yolun geçici olarak açıldığını ve enerji kesintisinin giderildiğini açıkladı.

Ak Parti Çatak İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede son yılların en ağır kış şartlarının yaşandığı belirtildi.

Günlerce süren yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede çok sayıda çığın meydana geldiğinin anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk çığ ihbarı, Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak'ta bir eve çığın girmesiyle alınmış, jandarma, emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz hızla müdahale etmiştir. İlçe Kaymakamımız Sayın Kadir Kılıç başkanlığında kriz masası kuruldu. AK Parti Çatak İlçe Teşkilatı olarak 40 kişilik gönüllü ekibimizle çalışmalara katıldık. Toplamda 224 kişi sahada görev almıştır. Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen çığda yaralı kurtarılan vatandaşımız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Afetin ilk gününden bu yana yaklaşık 600 vatandaşımız tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir. Yaşadığımız afetin büyüklüğü, kriz masasına ulaşan 50'ye yakın küçük ve büyük ölçekli çığ ihbarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dört gün süren yol ve enerji kesintilerinin ardından yollar geçici olarak açılmış, ilçemize yeniden enerji verilmiş. Çalışmalar aralıksız sürmektedir."

Açıklamada, "Bu süreçte gece gündüz demeden sahada görev yapan başta Kaymakamımız olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize, kurum çalışanlarımıza, gönüllülerimize, Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini yer verildi.