Van'da Çığ Altında Kaldı, Yaralı Kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşen evdeki bir kadın, güvenlik ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı. İkinci bir ev için de arama çalışmaları sürüyor ve bölgede 20 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

VAN'ın Çatak ilçesinde üzerine çığ düşen evde oturan kadın yaralı kurtarıldı. İlçenin başka bir noktasında da başka bir evin üzerine de çığ düşerken, tedbir amaçlı ekipler arama çalışma başlattı. Bölgedeki 20 ev de tahliye edildi.

Çatak'ta kar yağışı etkili olurken, sabah saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin üzerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UKME, itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde çığ altında kalan bir kadının kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kadın kurtarıldı. Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BAŞKA BİR EVİNE ÜZERİNE DAHA ÇIĞ DÜŞTÜ

Öte yandan ilçede başka bir evin üzerine de çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kar altında kalan evde ekipler tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. Bölgedeki 20 ev de çığ tehlikesine karşı tedbir amaçlı tahliye edildi. Van Valisi Ozan Balcı, evlerde oturan ailelerin, tedbir amaçlı ilçedeki okul pansiyonlarına yerleştirildiğini belirtirken, tedbir amaçlı ekiplerin bölgedeki çalışmalarında sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
