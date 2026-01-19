Haberler

Adıyaman'daki Çat Barajı tamamen dondu

Güncelleme:
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı, etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken baraj, kış koşullarıyla birlikte fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sundu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği baraj ve içerisindeki yüzen adalar ilçede etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Barajdaki tekne, alabalık kafesleri ve yüzen adaların donması fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

Doğa fotoğrafçısı Muhammet Aktürk, AA muhabirine, ilçede hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında 20'ye kadar düştüğünü söyledi.

Göldeki tekne ve alabalık yetiştirilen kafeslerin de donduğunu aktaran Aktürk, "Çat Barajı'nın donduğunu duyunca bölgeye geldim. Baraj tamamen donmuş. Bu manzarayı yaklaşık 10 yıl önce görmüştük." dedi.

