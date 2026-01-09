Haberler

Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" buz tuttu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nın yüzen adaları, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle donarak göz alıcı manzaralar oluşturdu. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bu doğal güzellikleri görüntülemek için bölgeye akın etti.

Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki kısmında kalan "yüzen adalar", soğuk hava nedeniyle dondu.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yüzen adaların donması ve kar yağması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

Bazı vatandaşlar da bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
