Casperlar suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

Suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Casperlar' suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i 18 yaşından küçük 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, liderliğini yurt dışında cezaevinde bulunan İsmail Atız'ın yaptığı 'Casper'lar' suç örgütü üyelerinin, 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği yağma amaçlı kurşunlama eylemlerine ilişkin inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda, biri çocuk toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı