Casperlar Operasyonu: 17 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9'u polis, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru ve 1'i müstafi polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Almanya'da yakalandı, telefonunda PolNet sorgu sonucu çıktı

Savcılığın, tutuklanması istenen şüphelilerle ilgili sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, kırmızı bültenle aranan "Casperlar" suç örgütü elebaşı İsmail Atız'ın, 3 Temmuz 2025'te Almanya'da yakalandığı ve 7 Temmuz 2025'te serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Yazıda, Atız'ın serbest bırakılması sonrasında, Almanya'da uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olarak Türk kökenli kişileri tutuklayan farklı bir savcıya yönelik silahlı saldırı düzenleteceği noktasında ihbar alındığı belirtildi.

Savcının ikametinin yakınında "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'la birlikte hareket eden Güven Şeren'in gözaltına alındığı kaydedilen yazıda, Alman adli makamlarca yapılan dijital materyal incelemesinde, Atız'ın, Şeren'in PolNet (Polis Bilişim Ağı) sorgusunun sonucunu Şeren'e gönderdiğinin tespit edildiği ve durumun Türkiye'ye bildirildiği kaydedildi.

Yazıda, Şeren'in kimlik numarasını 25 Temmuz 2025'te PolNet üzerinden sorgulayan polis memuru şüphelinin A.A. olduğunun tespit edildiği ifade edilerek, sorgulamanın yapıldığı gün A.A'nın banka hesabına şüpheli Serkan Cemal Güney'in 3 bin lira gönderdiği aktarıldı.

Şüpheli Serkan Cemal Güney'in elebaşılığını, şüpheli İbrahim Tankoş'un ise yöneticiliğini yaptığı ayrı bir oluşumun var olduğu belirtilen yazıda, Güney'in kamu ve suç örgütü bağlantıları ile örgütüne illegal paralar aktardığı ifade edildi.

Yazıda, Güney'in diğer şüphelilerle birlikte, "Casperlar" suç örgütüyle uyuşturucu ticareti yapma yönünde görüşmeler yaptığı kaydedilerek, S.A, H.K, Güven Şeren ve Nabi Erdem'le uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirtildi.

Kamu görevlilerinden bilgi temin ederek örgüte finans sağladılar

Sevk yazısında, "S.A. isimli şahsın İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza Memuru olmasından dolayı Sao Paulo'dan gelen kişilerin yanlarında uyuşturucu madde getirecekleri ve bu maddeleri uçuştan sonra S.A'nın teslim alarak ülkeye sokacağının anlaşıldığı" tespitine yer verildi.

Şüpheli Güney'in, Bakırköy Adliyesinde zabıt katibi olarak görevli E.B'ye, iki kişinin kırmızı bültenlerinin çıkıp çıkmadığını sorgulattığı kaydedilen yazıda, şüpheli Tankoş'un, Güney'in istediği bir kişinin kimlik numarasını polis memuru şüpheli E.Ç'den temin ettiği anlatıldı.

Yazıda, "Uyuşturucu madde satışı dışında Serkan Cemal Güney elebaşılığında kurulan suç örgütünün, çeşitli alanlarda çalışan kamu görevlilerinden bilgi temin ederek örgüte finans sağladıkları ve bu şekilde illegal paralarla zenginleştikleri" değerlendirmesi yapıldı.

Özel şifreleme sistemi olmasından dolayı uluslararası suç örgütleri tarafından ağırlıkla uyuşturucu madde ticaretleri ve yasa dışı bahis işlemlerinde kullanılan "SKY" isimli mesajlaşma uygulamasının Europol tarafından çözümlenmesi neticesinde Türkiye'yle bağlantısı bulunan suç örgütü mensuplarının isim listelerinin ve mesajlaşmalarının ülkeye gönderildiği ifade edilen yazıda, bu bilgilerin polis memuru şüpheli A.Ö. tarafından Güney ile Tankoş'a sızdırıldığı kaydedildi.

Şüpheli polislerin, talep doğrultusunda bazı kişilerin ev adresleri, telefon numaraları, suç kayıtları gibi bilgilerini diğer şüphelilere gönderdiği ifade edilen yazıda, polisler ile diğer şüpheliler arasındaki banka hesap hareketleri de yer aldı.

Yazıda, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "rüşvet almak" ve "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" gibi suçlardan tutuklanmaları talep edildi.

Zanlıların, hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, haklarında tutuklama talep edilen şüphelilerden 2'sinin cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, yurt dışında bulunan ve dün ülkeye giriş yapmasının ardından gözaltına alınan 1 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

Başsavcılıktan 19 Şubat'ta yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelendiği belirtilmişti.

İnceleme neticesinde örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği, bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden "suç, aranma, araç, yakalama kaydı" gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi polis memuru olmak üzere toplamda 17 şüpheli hakkında 19 Şubat'ta gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve el koyma talimatı verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Bu arada, soruşturmanın 19 şüpheliye yönelik olduğu, bunlardan 2'sinin cezaevinde, 1'inin ise yurt dışında bulunduğu öğrenilmişti.