"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Casperlar' adlı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7'si polis 14 şüpheli tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün Bakırköy Adliyesine sevk edilen 18 zanlının işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerin sorguları yapıldı.

Hakimlik, 7'si polis, 1'i zabıt katibi 14 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyaller incelenmişti.

Soruşturmada, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği, bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden "suç, aranma, araç, yakalama kaydı" gibi sorgulamalarla bilgi aldığı tespit edilmişti.

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen aralarında 9 polis memuru, zabıt katibi, gümrük muhafaza memuru ile müstafi polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından 19 Şubat'ta İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak'ta operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

Öte yandan, yurt dışında bulunan ve ülkeye giriş yapmasının ardından gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İrem Demir
