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Çarşı ve mahalle bekçisi, arazide ölü bulundu

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi Kemal Ö. (31), boş arazide ölü bulundu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi Kemal Ö. (31), boş arazide ölü bulundu. Bekçi Kemal Ö.'nün intihar ettiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olay, saat 14: 30'da İlçenin Esenyurt Mahallesi TOKİ'ler ile İpekyolu arasında bulunan boş arazide meydana geldi. Boş arazide ceset gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları kimlik tespitinde cesedin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Kemal Ö'ye ait olduğu belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili çalışma başlatırken, Kemal Ö.'nün cesedi, otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"01.01.2023 günü saat: 14.20 sıralarında Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 1992 doğumlu ÇMB K.Ö. isimli şahıs Yüksekova Esenyurt Mahallesi TOKİ'ler ile İpek yolu arasında bulunan boş arsada ex olarak bulunmuş, şahsın göğüs ön kısmından bir adet giriş, arka taraftan bir çıkış şeklinde ateşli silah ile ex olduğu, şahsın sağ yanında bir adet tabanca, bir adet kovan, bir fişek olduğu tespit edilmiş konuyla ilgili intihar suç adı ile tahkikata başlanılmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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