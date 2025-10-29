Haberler

Çarşamba ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programdaki konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in 102. yılını kutladıklarına dikkati çekerek, "İstiklal savaşında Türk milleti sadece Anadolu coğrafyasına değil, tüm dünyaya verdiği mücadele ile önemli bir ders verdi. Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından şiirler okundu, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Program, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişi ile sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Garnizon Komutanı Üsteğmen Zafer Irmak, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir ile vatandaşlar katıldı.

