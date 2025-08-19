Çarşamba'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 76 yaşındaki sürücü yaralandı. Motosikletin devrilmesi sonucu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
M.A.(76) idaresindeki 55 AHU 868 plakalı motosiklet, Dikbıyık Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel