Çarşamba'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 76 yaşındaki sürücü yaralandı. Motosikletin devrilmesi sonucu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

M.A.(76) idaresindeki 55 AHU 868 plakalı motosiklet, Dikbıyık Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

