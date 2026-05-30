Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İ.Y. (60) idaresindeki 52 ADM 080 plakalı kamyonet, Barajyolu Caddesi'nde E.A. (21) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman