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Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Görkem K. idaresindeki 52 DJ 337 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ordu kara yolu Dalbahçe Mahallesi mevkisinde çöp konteyneri ve bariyere çarptıktan sonra su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan Görkem K, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Samsun Ordu Güncel Haberler

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