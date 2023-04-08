Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Görkem K. idaresindeki 52 DJ 337 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ordu kara yolu Dalbahçe Mahallesi mevkisinde çöp konteyneri ve bariyere çarptıktan sonra su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan Görkem K, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel