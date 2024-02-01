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Çarşaflı kadınlar kuyumcudan altın çalmaya çalışırken yakalandı

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Adana'da çarşaflı 5 kadının girdikleri kuyumcuda altın çalmaya çalışırken iş yeri sahipleri tarafından yakalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerine ayaktayken tuvaletini yapan kadınların kaçmaya çalışırken çalışanlar tarafından çubukla engellendiği ve ihbar üzerine gelen polisler tarafından gözaltına alınmaları görüldü.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Adana'da çarşaflı 5 kadının girdikleri kuyumcuda altın çalmaya çalışırken iş yeri sahipleri tarafından yakalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerine ayaktayken tuvaletini yapan kadınların kaçmaya çalışırken çalışanlar tarafından çubukla engellendiği ve ihbar üzerine gelen polisler tarafından gözaltına alınmaları görüldü.

Nuri PİR/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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