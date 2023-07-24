Çarptığı aracı 35 metre sürükledi: 1 ölü

Çarptığı aracı 35 metre sürükledi: 1ölü

TOKAT - Tokat'ta iki aracın karıştığı kazada çarptığı aracı 35 metre sürüklendi, araçlarda bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, Gümenek köyü mevkii bulunan kavşakta çift taraflı olarak gerçekleşti. Tokat'tan Turhal istikametine gitmekte olan İ.E. İdaresinde ki Audi marka 34 KS 6000 araç, tali yoldan döner kavşağa geçmekte olan Hasan Işık idaresinde ki Opel marka 60 ACB 729 plakalı araca yandan çarptı. Çarpışma sonucunda İ.E. idaresinde ki araç Hasan Işık İdaresinde ki aracı 35 metre sürükledi. Kaza sonucunda araçlarda bulunan İ.E., T.K., İ.K., T.D., D.M. isimli kişiler yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olarak Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Işık yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.