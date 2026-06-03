Kanada Başbakanı Carney, ABD Başkanı Trump'ın her sosyal medya paylaşımına yanıt vermeyeceklerini söyledi

Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'yı "51. eyalet" olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadaki her paylaşımına yanıt vermeyeceklerini belirterek Trump yönetimiyle işbirliğini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Carney, Quebec eyaletine bağlı Longueuil kentinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazeteci, Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet olarak nitelemesini ve ABD'nin Ottawa Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın bu gönderiyi sosyal medyada paylaşmasını hatırlatarak Büyükelçi'nin ülkeden ayrılmasının gerekip gerekmediğini sordu.

Bu soruya "hayır" yanıtını veren Carney, "Bu, birlikte çalışmak zorunda olduğumuz bir yönetim. En büyük ticaret ortağımız, en önemli güvenlik ortağımız ve pek çok başka alanda da ilişkilerimiz var. Biz bu yönetimle çalışıyoruz. Yönetimi olduğu gibi kabul ediyoruz." dedi.

Carney, Kanadalı yetkililerin ticaret dahil önemli konularda ABD'li meslektaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini vurgulayarak Kanada'nın ABD ile Ticaretinden Sorumlu Bakanı Dominic LeBlanc ve Baş Müzakerecisi Janice Charette'ın Washington'da ABD yönetimiyle ticari ilişkiler üzerine temaslarda bulunduğuna dikkati çekti.

Kanada Başbakanı Mark Carney'e Başkan Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet olarak nitelemesinin Kanada ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerini etkileyip etkilemediği de soruldu.

Trump'ın sosyal medyayı aktif kullandığını ve son aylarda da bu sıklığın arttığı belirten Carney, "Biz onun paylaştığı her şeye yanıt vermeyeceğiz veya tepki göstermeyeceğiz." diye konuştu.