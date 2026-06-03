Haberler

Kanada Başbakanı Carney, ABD Başkanı Trump'ın her sosyal medya paylaşımına yanıt vermeyeceklerini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Trump'ın Kanada'yı '51. eyalet' olarak nitelemesine yanıt vermeyeceklerini, Trump yönetimiyle işbirliğini sürdüreceklerini açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'yı "51. eyalet" olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadaki her paylaşımına yanıt vermeyeceklerini belirterek Trump yönetimiyle işbirliğini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Carney, Quebec eyaletine bağlı Longueuil kentinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazeteci, Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet olarak nitelemesini ve ABD'nin Ottawa Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın bu gönderiyi sosyal medyada paylaşmasını hatırlatarak Büyükelçi'nin ülkeden ayrılmasının gerekip gerekmediğini sordu.

Bu soruya "hayır" yanıtını veren Carney, "Bu, birlikte çalışmak zorunda olduğumuz bir yönetim. En büyük ticaret ortağımız, en önemli güvenlik ortağımız ve pek çok başka alanda da ilişkilerimiz var. Biz bu yönetimle çalışıyoruz. Yönetimi olduğu gibi kabul ediyoruz." dedi.

Carney, Kanadalı yetkililerin ticaret dahil önemli konularda ABD'li meslektaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini vurgulayarak Kanada'nın ABD ile Ticaretinden Sorumlu Bakanı Dominic LeBlanc ve Baş Müzakerecisi Janice Charette'ın Washington'da ABD yönetimiyle ticari ilişkiler üzerine temaslarda bulunduğuna dikkati çekti.

Kanada Başbakanı Mark Carney'e Başkan Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet olarak nitelemesinin Kanada ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerini etkileyip etkilemediği de soruldu.

Trump'ın sosyal medyayı aktif kullandığını ve son aylarda da bu sıklığın arttığı belirten Carney, "Biz onun paylaştığı her şeye yanıt vermeyeceğiz veya tepki göstermeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor

Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı
Merve Nur'un ailesinden şoke eden karar: Kızlarının katilinden şikayetçi olmadılar

Merve'nin ailesinden şoke eden karar: Katilden şikayetçi olmadılar
Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ ajanları' çıkışına Özel'den sert tepki

Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanları" çıkışına Özel'den sert tepki
Genç kadın, 4. kattan atladı

Genç kadının metrelerce yükseklikten atladığı anlar kamerada