Carlson, Trump'ın İsrail tercihiyle Cumhuriyetçilerin ara seçimi kaybettiğini söyledi

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkesinin çıkarları yerine İsrail'in çıkarlarını savunması ve İran Savaşı sebebiyle Cumhuriyetçilerin Kongre ara seçimlerinde yenilgiye uğradığı" yorumunu yaptı.

Carlson, YouTube'da yayımlanan programında Cumhuriyetçilerin 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerindeki yenilgisini ve ABD'nin İsrail ile ilişkilerini değerlendirdi.

Bir liderin vatandaşları yerine başka bir ülkeyi tercih etmesinin yanlış olduğunu belirten Carlson, "Tıpkı kendi çocukları açlıktan ölürken komşunun çocuklarını Disney World'e götürmesinin yanlış olacağı gibi. Bu, ahlak dışı. Trump, tam olarak bunu yaptı. ABD yerine İsrail'i seçti." ifadelerini kullandı.

Carlson, Trump yönetimine yönelik, "Halkımızın ön planda tutulması gerektiğini düşünmüyorlar. İsrail'in önce gelmesi gerektiğini düşünüyorlar. Trump, kendi ülkesinin çıkarları yerine yabancı bir ülkeyi, İsrail'i ve onun çıkarlarını tercih etti. Eğer ülkeniz, İsrail adına Orta Doğu'da sürekli anlamsız savaşlar başlatıyorsa ve her seferinde kaybediyorsanız gücünüzü zayıflatıyorsunuzdur. Vatandaşlarınızın ölmesine neden oluyor ve adım adım iflasa sürükleniyorsunuz." diye konuştu.

Belki bir noktada birilerinin, "Bu, kötü bir fikir. İsrail'in peşinden daha fazla savaşa giremeyiz." demesi gerektiğini belirten Carlson ancak bunun gerçekleşmediğini çünkü kimsenin gerçekte neler olup bittiğini dile getirecek cesarete sahip olmadığını söyledi.

"ABD, Irak Savaşı'na İsrail'in talepleriyle girdi"

Carlson, ABD'nin Irak'ı işgaline ilişkin, "23 yıl önce Irak Savaşı'nda bunu yaptık. İsrail'in taleplerini yerine getirerek savaşa girdik fakat bu olay tarihten silinmiş durumda. (O dönemde) Buna dahil olanlara sorarsanız, 'Tam olarak böyle oldu.' diyecektir. Bu arada (bunu yapan) Netanyahu'ydu, aynı adam ancak bunu hiçbir ders kitabında bulamazsınız. George W. Bush, kitle imha silahlarının olduğuna inanıyordu. Aslında onun neye inandığını kim bilebilir? Ancak İsrail hükümeti ve İsrail istihbarat kurumları, kendi çıkarları için onu buna yönlendirdi." diye konuştu.

Bu konuda dürüst olunmadığı ve gerçeklerin çarpıtılmasına izin verildiği için bunun tekrar tekrar yapıldığını dile getiren Carlson, "Aynı adam. Netanyahu. Suriye'de olmalısınız (diyor)." ifadelerini kullandı.

Carlson, "Ve ardından İran var, büyük mesele, Amerikan İmparatorluğu'nu gerçekten sona erdiren, bizi gerçekten iflasa sürükleyen, doları ve daha pek çok şeyi gerçekten tehdit eden büyük mesele." yorumunu yaptı.

"İsrail, soykırım işliyor"

Carlson, "Instagram düzeyinde bile İran'daki savaş nedeniyle Cumhuriyetçilerin hezimete uğrayacağı biliniyordu. Bunu herkes biliyordu." dedi.

ABD'yi ilk sıraya koymadıklarına dikkati çeken Carlson, "Peki, İsrail'le aramızdaki bu tuhaf ilişki nedir? Bu arada İsrail, soykırım işliyor. Neden soykırımcı kişilere tapınılıyor?" diye sordu.

"Gazze'de çocukları öldüren bombaları biz ödüyoruz"

"Gazze'de çocukları öldüren bombaları biz ödüyoruz." diyen Carlson, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için "ABD Senatosu tarafından desteklenen İsrailli teröristler." nitelemesinde bulundu.

Carlson, "Amerikalı vergi mükellefleri, İsrailli yerleşimcilerin Hristiyanları ve Amerikalıları öldürmesi ve onlara saldırması için (para) ödüyor." dedi.

Kaynak: AA