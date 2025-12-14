Haberler

Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Denizli'nin Çardak ilçesinde bir filtre sistemleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, fabrikanın depo kısmında başladı ve kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümüne yayıldı. Bölgedeki dumanlar çevre ilçelerden de görülebiliyor.

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde filtre sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde filtre sistemleri üretilen bir fabrikanın depo kısmında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın büyük bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen simsiyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görünürken, itfaiye ekipleri yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

