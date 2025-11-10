Cansuyu Derneği, Hasankeyf'teki 200 Aileye Soba Yardımı Yaptı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye soba desteğinde bulundu.

Dernek tarafından hayırseverlerin katkılarıyla kış öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ısınma gereksinimlerini karşılamak amacıyla soba temin edildi.

Dernek üyeleri, ilçeye bağlı Akalın, Saklı ve Uzundere köylerinde yaşayan 200 aileye soba verdi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilcisi Mehmet Emin Turan, yaptığı açıklamada, dernek olarak 12 ay boyunca çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Sobaların alımında emeği geçen hayırseverlere ve dağıtımında rol alan dernek gönüllülerine teşekkür eden Turan, şöyle konuştu:

"Kış gelmeden üç köyümüze sobaları ulaştırdık, mutluyuz. Cansuyu'nun sesi gerçek muhtaçlara ulaştı." dedi.

Saklı köyü muhtarı Abdulselam Tekeş de yapılan yardımın köylülerin yüzünü güldürdüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.