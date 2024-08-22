CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'hayvanları toplamaya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldıktan sonra 2 gündür haber alınamayan Nazmiyet Gümüş'ün (73) cansız bedeni bulundu. Yaşadığı Helvacılar Köyü'nden 2 kilometre uzakta dere yatağına yakın bir noktada bulunan Gümüş'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bedeninde darp izine rastlanılmayan Gümüş'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'hayvanları toplamaya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldıktan sonra 2 gündür haber alınamayan Nazmiyet Gümüş'ün (73) cansız bedeni bulundu. Yaşadığı Helvacılar Köyü'nden 2 kilometre uzakta dere yatağına yakın bir noktada bulunan Gümüş'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bedeninde darp izine rastlanılmayan Gümüş'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,