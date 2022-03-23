Canova'nın Yeniden Bulunan Heykeli Açık Artırmada

Ünlü heykeltıraş Antonio Canova'nın yeniden ortaya çıkarılan Mary Magdalene heykeli Temmuz ayında açık artırmaya çıkacak. Açık artırmada eserin 155 milyon lira civarında satılacağı tahmin ediliyor. Müzayede evi Christies'in açıklamasında heykelin bir süredir kayıp olduğu belirtiliyor. Neo-klasik eserleriyle ünlü İtalyan heykeltıraş Canova, heykeli 1822 yılında ölümünden çok kısa bir süre önce tamamlamıştı. Bugünlerde Londra'daki Christies müzayede evinde sergilenen heykel, New York ve Hong Kong'da da sergilenecek

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