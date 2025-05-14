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Cannes Film Festivali'nde Türkiye Standına Yoğun İlgi

Cannes Film Festivali'nde Türkiye Standına Yoğun İlgi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye standı, Cannes Film Festivali'nde sektör profesyonellerinden yoğun ilgi görüyor. Standda Türk sinemasının güncel projeleri tanıtılmakta ve uluslararası işbirliklerinin temelleri atılmakta.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce, Cannes Film Festivali'nde 13-24 Mayıs tarihlerinde hizmet vermek için kurulan Türkiye standı sektör profesyonellerinden yoğun ilgi görüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cannes Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Marche du Film kapsamında 13 Mayıs'ta açılan Türkiye standı, film satışları, ortak yapımlar ve sektörler arası işbirliği fırsatları açısından önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Stantta, Türk sinemasının güncel projeleri, yapım destekleri ve ortak yapım imkanları, dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcilerine tanıtılıyor.

Türkiye standı, yalnız Türk sinemacıları değil, Türk dünyasından sinema profesyonellerini de uluslararası bir etkileşim ortamında bir araya getiriyor. Yabancı yapımcılar, dağıtımcılar ve festival temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde yeni işbirliklerinin temelleri atılıyor.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cannes Film Festivali gibi küresel ölçekte prestijli bir platformda Türkiye standı açmak sinemamızın uluslararası görünürlüğünü artırmanın yanı sıra, kültürel diplomasi adına önemli bir fırsattır. Standımıza gösterilen yoğun ilgi, Türk sinemasının yaratıcı endüstrilere sunduğu katkı potansiyelinin güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ana yarışma jürisi başkanı oyuncu Juliette Binoche

Cannes Film Festivali, dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getiren en prestijli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu yıl 78'incisi düzenlenen festivalin açılış filmi Amelie Bonnin'in yönettiği Fransız yapımı "Leave One Day" olurken, ana yarışma jürisine ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche başkanlık ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, festivalde, Türk sinemasının uluslararası alanda etkinliğini artırmayı ve kültürel mirası dünya kamuoyuna daha güçlü bir şekilde tanıtmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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