Bu yıl Cannes Film Festivali jürisine Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook başkanlık edecek

Fransa'da bu yıl 79'uncusu düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin Jüri Başkanlığını Güney Kore sinemasının önde gelen yönetmeni Park Chan-wook'un üstleneceği bildirildi.

Festivalin organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, "çağdaş sinemanın en büyüleyici figürlerinden biri" olarak niteledikleri Güney Koreli yönetmen, senarist ve yapımcı Park Chan-wook'un jüri başkanlığı görevini üstleneceği belirtildi.

Açıklamada, Park Chan-wook'un "yaratıcılığı, görsel ustalığı ve tuhaf kaderlere sahip kadın ve erkeklerin farklı çelişkilerini yakalama yeteneğinin çağdaş sinemaya gerçekten unutulmaz anlar armağan ettiği" vurgulandı.

Ayrıca bu yıl 79'uncusu düzenlenecek Festivalin tarihinde ilk kez Koreli bir ismin bu göreve getirildiği kaydedildi.

Park Chan-wook da jüri başkanlığına seçilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu nefret ve bölünmüşlük çağında, tek bir filmi birlikte izlemek için aynı salonda toplanmamızın, nefeslerimizin ve kalp atışlarımızın uyumunun, başlı başına dokunaklı ve evrensel bir dayanışma ifadesi olduğuna inandığını" söyledi.

Cannes yolculuğu uzun yıllar öncesine dayanan Park Chan-wook, 2004'te "Oldboy" filmiyle "Büyük Ödülü", 2009'da "Thirst" ile "Jüri Ödülü"nü, 2022'de "Decision to Leave" filmiyle "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazanmıştı.