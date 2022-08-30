Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı hayatını kaybetti

Katıldığı canlı yayında kalp krizi geçiren ve programa devam edemeyen 'Borsa Kralı' lakabıyla bilinen iş insanı Nasrullah Ayan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Artı TV ekranlarında katıldığı canlı yayında bir anda fenalaşan ve herkesi korkutan 'Borsa Kralı' lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan, hemen hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'TE VEFAT ETTİ

Yayın sırasında kalbinin durduğu, daha sonra ise çalıştırıldığı belirtilen Ayan'ın yoğun bakıma alınarak uyutuldu. 48 saatin ardından durumunun yeniden değerlendirilmesi ön görülen Ayan, tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

ACI HABERİ DİLİPAK VERDİ

Acı haberi Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından duyurdu. Dilipak paylaşımında, "İnna lillah ve inna ileyhi raciun Nasrullah Ayan Gaziantep te vefat etmiştir" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Artı TV'nin canlı yayınında kalp krizi geçiren İş insanı Nasrullah Ayan, başta ekran başındakiler olmak üzere herkese korku dolu dakikalar yaşattı. Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek ayrıldı. Kalp krizi geçiren Ayan, kalbinin durmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldı.