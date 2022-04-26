Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Mehmet Metiner hem Sinan Oğan'a hem moderatöre tepki gösterip stüdyoyu terk etti

Dün akşam bir canlı yayına katılan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan ile sığınmacı sorunu hakkında fikirlerini paylaştı. Ortak bir noktada buluşamayan iki ismin konuşması bir süre sonra hararetli bir tartışmaya döndü.

"BİR SUS ALLAH AŞKINA"

İkili canlı yayında birbirini saygısızlıkla suçlarken Oğan'ın, "Stüdyodaki konuğunuz cakcak edebiyatı yapıyor. Ya Türkiye Türkçesi'nden bir haber ya da işine gelmiyor..." demesi tansiyonu daha da yükseltti. Metiner bu sözlere, "İşte saygısızlık bu... Sizin bu yaptığınız saygısızlık. Ben Türk dili mezunuyum, size öğretebilecek kadar da Türkçeyi bilen biriyim." şeklinde karşılık verdi. Oğan ise Metiner'e "Ya bir sus Allah aşkına..." dedi.

YAYINI TERK ETTİ

"Ben bu saygısız insanla aynı ortamda olmak istemiyorum" diyen Metiner, moderatöre de kendisine yapılan saygısızlığa müdahale etmediği için tepki gösterip stüdyoyu terk etti.