Canlı yayında fabrikada yaşanan patlama kameraya böyle yansıdı

10 ayrı fabrikanın yandığı esnada Belediye Başkanı konuşurken patlama meydana geldi

Belediye Başkanı canlı yayında konuşurken patlama meydana geldi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın 10 ayrı fabrikaya sıçradı. O esnada canlı yayın konuğu olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sıcak bölgeden bilgi verirken patlama meydana geldi. O anlar canlı yayına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan mobilya fabrikasında yangın meydana geldi. Rüzgarın şiddetiyle artan alevler 10 fabrikayı da kullanılamaz hale getirirken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sıcak bölgede İHA Muhabirine canlı yayında konuşan İnegöl Belediye Başkanı bilgileri aktarırken, patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu esna canlı yayına saniye saniye yansıdı

6 saattir devam eden yangında müdahaleler devam ediyor

Canlı yayında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Burada yaklaşık 110 dönüm arazi üzerinde saat 16.25 sıralarında tek parça halinde kurulu olan fabrikada bir yangın gerçekleşti. Buraya çok yakın olan bir itfaiye istasyonumuz var. Hızlı bir şekilde karadan müdahaleler başladı. İçerisinde mobilya firmaları da var, beraberinde tekstil, iplik üretimi yapan fabrikalar da var, burası karma OSB. Şu an alevlerin devam ettiği bölümde yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam etti. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere AFAD, İnegöl Belediyesi ve civar belediyelerden, havadan müdahaleler noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek geldi. Bu süreçler kontrollü takip ediliyor. Fabrikaların dört bir tarafından müdahaleler devam ediyor. 110 dönümlük alanın yaklaşık 60 dönümlük alanında yangın gerçekleşiyor. Bu alan içerisinde 10 ayrı firma hizmet veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından havadan destek vermek üzere 4 helikopter ve 2 uçak müdahale ediyor. Helikopterlerden biri Jandarma Komutanlığı'na ait. Bir helikopterimiz gece görüşü olması nedeniyle geç saatlere kadar müdahale etti, diğerleri çekilmiş oldu. Sabah ihtiyaç olması durumunda helikopterler gelip müdahale edebilecekler. Şu anda karadan hem söndürme hem de ilerleyen saatlerde soğutma çalışmaları başlamış olacak. Yangının şu an kontrol altında olduğunu ifade edebilirim. Vatandaşlarımızın bu alana girmemesi kıymetli. Polis teşkilatımız ve güvenlik birimlerimiz burada görevi başında. Devletimizin tüm organlarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.