Canlı yayına damga vuran kavga! "Hanımefendi gibi davranın" sözlerini duyan eski vekil, çileden çıktı
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Dün akşam bir canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilen ailelere yaptığı ziyaretler tartışıldı. Konukların birbirini dinlemeden konuştuğu sırada Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, eski CHP'li vekil Gülay Yedekci'ye "Bir dinleyin hiç susmuyorsunuz. Hanımefendi gibi davranın" dedi. Bu sözler sonrası çıldıran Yedekci, "Kendinize gelin beyefendi. Kiminle konuşuyorsunuz." diyerek tepki gösterdi. Daşdemir ise sunucunun özür dilemesi yönündeki ricasını reddetti.
HaberTürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programında dün akşam hararetli bir tartışma yaşandı. Programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildiği iddia edilen eve yaptığı ziyaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in onu yalanlayan açıklamaları değerlendirildi.
Konu üzerine yapılan tartışma sırasında programın konuklarından CHP 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekci ile Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir arasında gerginlik yaşandı. İki konuğun birbirine fırsat tanımadan üst üste konuşması, Daşdemir'in "Bir dinleyin hiç susmuyorsunuz. Hanımefendi gibi davranın" demesi ile hararetli bir tartışmaya döndü.
Seslerin yükseldiği anlarda Daşdemir'e büyük tepki gösteren Yedekci, "Kendinize gelin beyefendi. Kiminle konuşuyorsunuz. Alışamadınız bu ülkede kadınların güçlü olmasına. Biz bu gücü Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Siz kimsiniz bize had bildiriyorsunuz? Siz haddinizi bilin. Ne biçim konuşuyorsunuz?" dedi.
Daha sonra araya giren Sunucu Kübra Par, "Hilmi Bey çok ayıp yaptığınız? Benim konuklarımdan hiçbirine hanımefendi gibi davranın diyerek öyle davranmadığını iddia edemezsiniz." ifadelerini kullandı. Bu saniyelerden sonra canlı yayına ara verilerek reklama gidildi. Gerginliğin devam ettiği reklam dönüşünde Kübra Par, Hilmi Daşdemir'den "Hanımefendi gibi davranın" sözlerinden dolayı özür dilemesini istedi.
Daşdemir, o ifadeyi sözünün kesilmemesi için söylediğini belirterek özür dilemeyi reddetti ve kendinden özür dilenmesi istediğini açıkladı. Bunun üzerine Kübra Par, "Biri size adam gibi davranın derse özür bekler misiniz beklemezsiniz?" ifadelerini kullandı. Daşdemir'in özür dilememesi üzerine Par'ın, "Sözün bittiği yerdeyiz" demesi dikkat çekti.