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Cankurtaranlar, açığa sürüklenen kadını kurtardı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yüzmek için girdiği denizde açığa sürüklenen kadını cankurtaranlar kurtardı. Güre Mahallesi İğdeli Plajı'ndan denize giren ve rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenen kadın kıyıya dönemeyince, yakınları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi cankurtaran ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen cankurtaranlar, geri dönemeyen kadını alarak kıyıya çıkardı. Plajdaki tatilciler ise cankurtaranları alkışladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yüzmek için girdiği denizde açığa sürüklenen kadını cankurtaranlar kurtardı.

Güre Mahallesi İğdeli Plajı'ndan denize giren ve rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenen kadın kıyıya dönemeyince, yakınları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi cankurtaran ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen cankurtaranlar, geri dönemeyen kadını alarak kıyıya çıkardı.

Plajdaki tatilciler ise cankurtaranları alkışladı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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