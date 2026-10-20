Çankırı Yapraklı'daki Yapraklı Yaylası'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi

Çankırı Yapraklı'daki Yapraklı Yaylası'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Yapraklı Yaylası'nda sonbahar renklerine bürünen ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle sarı, turuncu ve kahverengi tonlara dönen yapraklar, yeşil ağaçlarla renk çeşitliliği oluşturdu.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bulunan Yapraklı Yaylası'ndaki ağaçların sonbahar renklerine bürünmesiyle ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yapraklı Yaylası'nın ormanlarda güz renkleri hakim oldu.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yaprakların rengi sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına dönüştü.
Yeşil kalan ağaçlarla sonbahar renklerine bürünen ağaçların bir arada bulunduğu yaylada oluşan renk çeşitliliği dronla kaydedildi.
Kaynak: AA