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Çankırı Yapraklı'da 1700 rakımlı yaylada vargitler sonbaharda açtı

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Çankırı Yapraklı'da 1700 rakımlı yaylada vargitler sonbaharda açtı
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda vargit çiçekleri sonbahar aylarında açtı. Yörede 'güz çiğdemi' olarak da bilinen mor çiçekler, yaylacıların dönüş zamanına denk geldiği için 'vargit' adıyla anılıyor; kış aylarının habercisi sayılıyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi.

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda bulunan, bilimsel adı "Colchicum speciosum" olan taç yapraklı vargitler, sonbahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı.

Yörede "güz çiğdemi" olarak da bilinen, açtığı dönem yaylacıların dönüş zamanına denk geldiği için "vargit" ismi yaygın olarak kullanılan mor çiçekler, kış aylarının habercisi olarak da anılıyor.

Sonbahar güneşiyle vargitlerin moru, doğadaki diğer renklerle doyumsuz seyirlik manzara sunuyor.

Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan "vargit" çiçeği, 500 ile 3 bin metre arasındaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

Nemli yerlerde eylül ve ekim aylarında çiçeklenen "vargit", yaklaşık 10 ila 25 santimetre boy veriyor.

Kaynak: AA
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