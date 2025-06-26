Çankırı Valisi'nden Kene Uyarısı

Çankırı Valisi'nden Kene Uyarısı
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, muhtarlar toplantısında kene sorununa karşı basit tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen Taşolar, vücut kontrolü ve giyimde dikkat edilmesi gereken noktaları belirtti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kene konusunda tedbir alınması yönünde uyarıda bulundu.

Taşolar, Kızılırmak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde kene problemiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Çok basit tedbirler alınmadığı için böyle bir durumla karşılaşıldığını belirten Taşolar, "Tarım ve hayvancılık yaparak geçiminizi sağlayan insanlar olarak keneler ve sinekler konusunda hassas olmanızı, dikkat etmenizi rica ediyoruz. Tarlalarımızdan veya ahırlarımızdan çıktığımız zaman çok kısa, bir iki dakikalık vücut kontrolü, ahırlara girerken, tarlalarda gezerken çoraplarımızı, paçalarımızı açık olmayacak şekilde kapatmamız gibi basit tedbirler, bizleri hayata bağlamada çok anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Keneyle mücadelenin herkese duyurulması gerektiğinin altını çizen Taşolar, alınması gereken tedbirlerin herkese anlatılmasının ve gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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