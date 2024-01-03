Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AA'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Taşolar, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını oylayan Vali Taşolar, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu" fotoğraflarını, "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı fotoğrafına oy verdi.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Taşolar, "Fotoğraf karelerinin bizlere ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Seçim yapmakta büyük zorluk yaşadım. Birbirinden güzel ve çarpıcı fotoğraflar arasından tercihimi yaptım." diye konuştu.